Elezioni Altopascio, nasce ‘Generazione riformista’

Si è tenuta la riunione di Italia Viva Lucca per prendere alcune decisioni politiche ed organizzative per far crescere il partito di Matteo Renzi nel territorio. A comunicarlo sono i coordinatori Alberto Baccini e Anna Rossi.

E’ stata confermata la scelta politica di un rapporto sempre più stretto con gli altri partiti liberal democratici di centro e centro sinistra, da Azione di Calenda a +Europa, Verdi, Cambiamo e le liste civiche progressiste.

Questo si traduce, su Altopascio, alla presentazione alle prossime elezioni comunali, di una lista elettorale comune, Generazione Riformista di cui è stato definito anche il nuovo simbolo.

È stato confermato il sostegno al consigliere uscente Francesco Marzano, anche per maggiori responsabilità su Altopascio.

Sul piano organizzativo sono state definite alcune migliorie sulla comunicazione e per la definizione di percorsi tematici per dare corpo, sempre più, ad autonome posizioni politico-programmatiche, di Italia Viva a Lucca.

In questo quadro è stato assegnato ad uno dei responsabili zonali, Gabriele Bianchi, il compito di realizzare nuove pagine tematiche su Facebook, Twitter, Instagram.