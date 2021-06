Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Grave errore cancellare il criterio dei 5 anni di residenza per l’assegnazione degli alloggi Erp”

“Case popolari: un grave errore la proposta di legge che vuole cancellare il criterio dei 5 anni di residenza per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il Capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, commentando la proposta di legge approdata in commissione regionale che mira a modificare la legge regionale 2 del gennaio 2019 numero 2 (disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica Erp).

“Non è discriminatorio – aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – riconoscere nelle graduatorie un punteggio maggiore a chi è residente da più anni sul territorio. Serve equità e giustizia sociale in materia di assegnazione delle case popolari. Il criterio dell’anzianità di residenza va visto proprio nell’ottica dell’equità sociale, volta a salvaguardare i diritti di chi da più tempo vive nel comune e ha contribuito con il proprio lavoro ed impegno a creare le fondamenta su cui si basa lo stesso welfare. È un criterio che valorizza, italiano o immigrato che sia, per ogni anno di vita vissuto nel comune, dove richiede l’alloggio popolare”.