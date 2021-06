Diniego al BordaFest, Rifondazione: “Un fatto grave”

“Rifondazione Comunista di Lucca è solidale con gli organizzatori del BordaFest che si sono visti negare la struttura del Foro Boario dall’amministrazione comunale”. Lo afferma il partito in una nota.

“Riteniamo molto grave – si afferma – il fatto che non si incoraggino le iniziative culturali che vengono dal basso e non sono promosse da strutture commerciali e potenti case editoriali. Noi pensiamo che, pur rispettando le regole imposte dal Covid, le amministrazioni comunali debbano favorire la crescita culturale ed i momenti aggregativi del mondo giovanile. Mondo giovanile che più di tutti ha sofferto le restrizioni dettate dalla pandemia. Nel momento in cui si riaprono teatri, cinema e mercati non si comprende il divieto del BordaFest”.