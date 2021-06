Lucca per l’ambiente, altre 3 dimissioni dall’osservatorio animali e dal tavolo del verde

Dopo le dimissioni del portavoce di Lucca per l’ambiente Aldo Gottardo dal cda di Lucca Crea altri abbandoni si aggiungono alla lista.

E’ questione di qualche ora e protocolleranno le proprie dimissioni anche Claudia Corsini, responsabile regionale di Animalisti Italiani, che riveste il ruolo di membro dell’osservatorio affari animali.

Anche Roberto Viani, storico attivista ecologista lucchese rassegnerà le proprie dimissioni dall’osservatorio affari animali.

“In questi quattro anni – spiega Claudia Corsini – a stento siamo riusciti ad ottenere attenzione dall’organo politico che dovrebbe vigilare su queste cose, troppo spesso impegnato su altri fronti che considerava più importanti. Il tempo dedicato ai lavori dell’osservatorio è prestato gratuitamente alla città e per questo motivo dovrebbe essere rispettato e ascoltato”.

E’ d’accordo anche Roberto Viani: “Scindere le tematiche ambientali ed ecologiste in due parti è inutile, pensare che da un lato è stato istituito un osservatorio affari animali e dall’altro vedere alberi abbattutti in piena nidificazione è il controsenso di questa gestione, non possiamo permettere uno scempio ambientale con tendenze cementificatorie come quello che sta accadendo”.

Marco Della Bartola, storico attivista ecologista conferma che “ulteriori dimissioni sono in arrivo nelle prossime ore, seppur dimissioni da un tavolo mai funzionante in realtà: sul tavolo anche quelle di Giovanni Pensabene, altro ecologista della prima ora, che dal 2018 è stato inserito nel ‘tavolo del verde’ insieme ad associazioni, realtà organizzate, appartenenti ad ordini professionali ed esperti. Pensabene, docente di scienze naturali in un liceo, chiamato una volta sola alla partecipazione al tavolo non ci sta e ci ha comunicato che avrebbe abbandonato il ruolo”.

“Fare una chiamata ad esperti, associazioni e realtà organizzate, salvo poi non dare seguito a quanto detto è altamente squalificante – spiega Pensabene – non tanto per chi, con passione, da anni svolge un servizio gratuito per la comunità ma chi quella chiamata la lancia. Inutile dire che c’era tanta predisposizione ad un collaborativo lavoro fianco a fianco con chi l’indirizzi politico del verde e dell’ambiente doveva dare ma che non ha dato. Se ne vede il risultato, è sotto gli occhi di tutti”.

“Probabilmente – continua Gottardo -, nelle prossime settimane si vedrà un intensificarsi da parte di chi guida la città delle azioni green, di tutela ecologista e di rispetto per i nostri amici animali. Quanto accadrà sarà stato spronato da queste forti prese di posizione del nostro movimento e saranno finalizzate ad accattivarsi le simpatie e le istanze ecologiste che noi abbiamo portato avanti. I lucchesi non cascheranno in questo trabocchetto che luccica come uno specchietto per le allodole”.

(notizia in aggiornamento)