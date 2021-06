Sinistra Italiana Lucca: “Manutenzioni stradali, troppo scarsi gli investimenti del Comune”

“Dal recente cedimento del manto stradale in via dei Fossi, pieno centro cittadino, come anche dalla voragine creatasi improvvisamente nella pista ciclabile del viale di San Concordio non più tardi di un mese fa, emerge dolorosamente un dato: nonostante la politica lucchese continui a fantasticare su progetti di nuove strade, la vera priorità si dimostra la gestione dell’esistente”. Lo afferma Sinistra Italiana di Lucca.

“Per la voce di spesa viabilità e infrastrutture stradali (che comprende le spese per funzionamento, gestione, costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e delle vie urbane, ma anche di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento) il Comune di Lucca investe una media di 89 euro ad abitante. Veramente pochi se confrontati con i 139 euro per abitante di Pisa o i 161 di Firenze (fonte Openbilanci). Quello che è urgente adesso è un “censimento” dello stato delle strade del capoluogo. Uno sforzo che l’amministrazione può chiedere ai suoi tecnici ma che da solo non sarà sufficiente. È necessario nel frattempo muoversi per reperire i fondi necessari ad un grande piano di risanamento. Cosa possibile se, invece di sognare nuove colate di cemento, si decide di preservare e migliorare le strade che già abbiamo”.