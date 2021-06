A un mese dalla scomparsa di Nedo Poli il dolore è ancora vivo nell’Udc della Toscana. Ma oggi per il partito arriva anche una buona notizia. “Per Lorenzo Cesa è stata stralciata la posizione in merito allo scandalo ndrangheta in Calabria”, informa Udc in una nota.

“Ovviamente, al risalto mediatico della notizia per il ricevimento dell’avviso di garanzia, ripresa da tutte le tv e giornali, ha corrisposto – si legge nella nota – il niente assoluto per la notizia dell’esclusione dal rinvio a giudizio e quindi alla notizia che Lorenzo Cesa non ha commesso alcun reato. Vorremmo tentare di rendere giustizia a Lui ed a tutti gli iscritti del Partito che rappresenta. La triste ricorrenza è legata alla scomparsa dell’amico fraterno Nedo Poli. Caro Nedo, è già trascorso un mese e noi tutti, della Udc della Toscana, vogliamo ricordarti con un saluto affettuosissimo ed una preghiera, stringendoci attorno alla tua famiglia“.