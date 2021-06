Risse in centro storico, Giovanni Ricci (Forza Italia Giovani): “Servono più controlli dal Comune”

Risse in centro storico, interviene Giovanni Ricci di Forza Italia Giovani.

“Sul fatto delle risse avvenute in centro storico lo scorso sabato ho letto diverse opinioni sui social media – dice – Le risse purtroppo ci sono sempre state, secondo me non si può dare la colpa al ritorno della movida (normale secondo me visto che siamo appena entrati nella stagione estiva e i numeri pandemici sono i più bassi da inizio anno) ma al mancato buon senso di alcuni soggetti in primis e da una bassa attenzione dell’amministrazione riguardo la sicurezza dei cittadini“.

“Le risse in centro – prosegue – sono solo un esempio, con l’avvento della stagione estiva dove si tende a fare le ore piccole deve esserci un impegno costante da parte dell’istituzione di garantire a tutti una movida serale il più possibile sicura e lontana da eventi spiacevoli sia per le famiglie sia per i giovani. Il Comune a mio parere, potrebbe potenziare maggiormente il servizio della polizia municipale così che gli agenti possano essere più presenti nelle ore serali in città con lo scopo di coordinarsi con le altre forze e cercare di contenere questi eventi o altri possibili atti violenti di qualunque tipo, inoltre sarebbe utile anche un miglioramento del sistema di videosorveglianza nei punti chiave del centro storico e non solo così da rendere più efficiente un possibile intervento”.

“A mio avviso – conclude – l’amministrazione comunale dovrebbe fare di più per quanto riguarda la sicurezza, un tema sempre e comunque importante per i cittadini tutti”.