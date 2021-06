Zucconi (Fdi): “Sicurezza in Versilia, serve intervento di Comuni e forze dell’ordine”

“Sulla questione della sicurezza anche in Versilia, siamo arrivati ad un punto nel quale urge un immediato intervento da parte di Comuni e forze dell’ordine”. La pensa così l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi.

L’ultima notizia è di ieri: nella notte fra sabato e domenica si sono verificati una serie di episodi di violenza, fino alla maxi rissa in passeggiata a Lido di Camaiore, cuore pulsante della località sulla marina, che ha visto coinvolti ragazzi e ragazze che non rispettavano nemmeno le norme anti-Covid, né il coprifuoco.

“La prefettura di Lucca – dice Zucconi – si sta organizzando per far fronte all’aumento di furti e atti di vandalismo, anche in vista della stagione estiva: ho parlato personalmente con il prefetto di Lucca Francesco Esposito, che mi ha anche assicurato, oltre al suo fattivo interessamento, che a breve ci saranno nuovi ingressi in polizia in tutta la provincia di Lucca. Ad essi si affiancherà un maggiore controllo delle zone interessate, con volanti e agenti sul posto, mentre per domani e mercoledì sono fissati due incontri con i sindaci proprio sul tema sicurezza, uno relativo a Lucca e uno alla Versilia”.

“In qualità di onorevole, ma anche come cittadino che vive e lavora nella città di Viareggio – prosegue – mi sono subito mobilitato e messo a completa disposizione per concorrere all’adozione di ogni misura utile: vivere in un luogo poco sicuro è controproducente e nocivo per tutto il tessuto sociale, dai residenti ai turisti che scelgono la Versilia per le loro vacanza e che troppo spesso si trovano a dover fare i conti con furti e atti vandalici. Ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte: occorre un senso di responsabilità collettiva, iniziando dai controlli che impediscano la vendita di alcool ai minorenni”.

“Auspico inoltre – conclude la nota – che le forze dell’ordine e i comuni contribuiscano con opere di sorveglianza e prevenzione, troncando ad esempio sul nascere il formarsi di piccole bande che operano sul territorio, anche al fine di tutelare i giovani perbene, che per fortuna sono molti e che meritano di trascorrere serate in spensieratezza.