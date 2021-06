Lega: “Commissario per gli assi viari grazie al nostro impegno”

Commissario per la realizzazione degli assi viari, interviene la Lega.

“Con la proposta di nomina del commissario Eutimio Mucilli – dicono in una nota i deputati toscani Claudio Borghi, Donatella Legniaioli, Mario Lolini, Manfredi Potenti, Guglielmo Picchi, Edoardo Ziello e i senatori toscani Rosellina Sbrana e Manuel Vescovi – la Toscana accelera sull’intervento per la viabilità est di Lucca – sistema tangenziale di Lucca. Ingegnere e dirigente Anas, Mucilli è stato indicato dal ministero per soprintendere l’opera. Con la nomina arriverà il finanziamento integrale della parte ancora mancante, così da consentire ai lavori una veloce ripartenza. Il provvedimento, inserito nel decreto, ora dovrà affrontare il passaggio alle Camere in modalità urgente”.

“I cantieri già finanziati – conclude la Lega – potranno ripartire e quelli da finanziare dovranno attendere i tempi dello sblocco delle risorse, ma sarà tutto piuttosto rapido. L’impegno della Lega è stato costante e parte da lontano. Non abbiamo mai smesso di chiedere lo sblocco dei cantieri, ora finalmente vediamo i risultati”.