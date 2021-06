Asilo di Marlia, Scannerini (FI): “Genitori ‘costretti’ ad occuparsi di pulizie e manutenzione”

“L’asilo di Marlia ha necessariamente bisogno di una sistemata”, lo dichiara Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Capannori.

“Senza dubbio lo status dell’erba non è dei migliori. Ciò e visibile dal giardino davanti, ma soprattutto dalla zona posteriore, letteralmente invasa dalle erbacce. C’è poi bisogno di ripristinare il regolare scarico dell’acqua delle canale, probabilmente intasate dallo sporco, che creano allagamenti in caso di pioggia e temporale. Risultano esserci anche giochi da mettere in sicurezza”, dice.

“In tutto questo poi, c’è da rilevare una cosa, bella ma grave allo stesso tempo: da inizio anno sono li stessi genitori ad occuparsi delle pulizie e manutenzione. Addirittura – aggiunge – un tombino è stato messo in sicurezza grazie alla loro iniziativa. Ovviamente, da rappresentante comunale io gli ringrazio sinceramente e fortemente. Ma il punto è che non competerebbe a loro. Non dovrebbero infatti essere abbandonati e costretti ad intervenire autonomamente per garantire il benessere dei loro bambini. Dovrebbero invece, occuparsene gli operai comunali”.

“Da valutare anche l’istallazione di una tettoia a coprire gli ingressi esterni delle classi, al fine di evitare l’accumulo di pantano e, di conseguenza, la scivolosità dei marciapiedi. Consideriamo anche che, a causa delle normative Covid, tali ingressi alle classi, per rispettare il distaccamento, sono diventati i principali. Per i motivi sopra specificati, nelle giornate di mal tempo, si sono verificati problemi – incalza Scannerini -. Nonostante si speri che il prossimo anno si possa tornare alla normalità, una istallazione del genere risulterebbe comunque utile”.

“In generale, invitiamo il Comune ad occuparsi di tutte le criticità presenti durante la pausa estiva al fine di garantire, da settembre prossimo, il servizio migliore possibile”, conclude.