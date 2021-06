Blocco licenziamenti, anche Sinistra civica ecologista in piazza per chiederne la proroga

Prorogare il blocco dei licenziamenti. Anche il coordinamento provinciale dell’associazione Sinistra civica ecologista si unisce alla richiesta fatta al governo Draghi e promuove la partecipazione alla manifestazione nazionale indetta sabato (26 giugno) nelle piazze di Firenze, Torino e Bari da Cgil, Cisl e Uil.

“Una proroga necessaria per contenere gli effetti di una crisi economico e sociale profonda che oggi sarebbero devastanti e nel medio periodo difficilmente superabili, senza che sia portata a compimento in tempi brevi una seria riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive per il lavoro – scrive l’associazione –. In questa fase delicata di transizione non si possono e non si devono abbandonare a un destino scritto da altri i lavoratori e le lavoratrici, in un momento in cui la crisi pandemica ha arrestato in parte la sua corsa, grazie soprattutto alla campagna vaccinale in atto, ma in cui assistiamo anche a spinte alla ripartenza marcate Confindustria, avallate dai partiti di destra, che rischiano di mettere a repentaglio la coesione sociale e lo sviluppo stesso del Paese”.

“Ora più che mai c’è bisogno dell’impegno di tutte le forze sociali e politiche sensibili alle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici – conclude Sinistra civica ecologista – affinché l’impegno politico ed economico dell’Italia e dell’Europa sia destinato a sostenere nuove politiche industriali capaci di garantire certamente crescita, accompagnata però da buona occupazione, diritti, solidarietà, equità e rispetto dell’ambiente”.