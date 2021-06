Martinelli: “Manovra Tari? Possibile solo grazie ai fondi del governo”

“Tari, Raspini e Mammini dicano la verità: la fonte degli oltre 2 milioni di euro necessari per gli sconti annunciati è il Governo e non il Comune”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al comune di Lucca che commenta l’annuncio dell’amministrazione comunale sulla manovra Tari.

“Sbagliato – aggiunge l’esponente del partito di Giorgia Meloni- che gli assessori Raspini e Mammini abbiano fatto credere ai cittadini che la manovra sia possibile ‘con nuove risorse del Comune e del Governo’. La realtà è un’altra – attacca Martinelli -. Un milione e 400mila euro derivano dal fondo agevolazioni Tari istituito dal Governo con decreto del 25 maggio scorso e gli altri 898.000 euro di avanzo vincolato la fonte è sempre statale visto che si tratta di fondi del governo inviati per far fronte all’emergenza covid e non utilizzati dal comune di Lucca lo scorso anno. Basta fare campagna elettorale prendendo in giro i cittadini con annunci spot. Il comune di Lucca potrebbe prendersi dei meriti solo se aggiungesse risorse proprie a questi fondi statali al fine di abbattere completamente la tariffa per tutte quelle attività che sono state interessate da chiusure obbligatorie e da restrizioni di altro tipo nelle varie fasi dell’emergenza Covid”.