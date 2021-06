Il senatore Mallegni: “Sagre da vietare a luglio e agosto”

“Le sagre sono realtà importanti, sostengono associazioni di volontariato, associazioni culturali, le pro loco – come accade per il palio – ma non possono essere una concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali che hanno adempimenti e regole”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, dopo la notizia del via libera alle sagre.

“Le attività commerciali, appunto, devono stare aperte tutto l’anno, assumono personale e pagano stipendi. Nel Comune di Pietrasanta – continua l’azzurro – durante la mia amministrazione avevamo consentito le sagre soltanto entro la fine di giugno. Nei mesi di luglio e agosto non può essere consentita questo tipo di attività, che va in netto contrasto con quella delle imprese”.

“Che i Comuni pensino bene a quello che fanno”, conclude Mallegni.