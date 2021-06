Sicurezza, Martinelli e Fantozzi (Fdi): “Servono più fondi per la prevenzione”

“Serve una risposta forte, aumentare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine. Servono più fondi per la prevenzione”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Vogliamo chiedere un incontro al prefetto di Lucca affinché solleciti il governo per l’invio di più uomini delle forze dell’ordine a presidio del territorio. La sicurezza non deve essere perseguita soltanto con interventi repressivi a tutela dell’ordine pubblico, ma servono anche le azioni volte a migliorare la vivibilità del territorio, coniugando prevenzione e controllo dei reati – sottolineano Fantozzi e Martinelli – Alla Regione chiediamo più fondi per la prevenzione, per aggredire il degrado urbano, per l’acquisto di telecamere e migliori dotazioni per la polizia locale”.

“Con un atto proponiamo di rendere più sicure le strade di Lucca e dei comuni limitrofi monitorandole con un numero maggiore di telecamere tecnologicamente avanzate e coinvolgendo polizia e arma dei carabinieri. Esistono, ad esempio, telecamere in grado di leggere la targa e accertare in tempo reale se un determinato veicolo è rubato, assicurato, revisionato o meno – propongono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – Investimenti, dunque, per mettere la tecnologia al servizio della sicurezza pubblica”

“Il bisogno di sicurezza è una necessità reale dei cittadini – esortano Fantozzi e Martinelli – Ci facciamo interpreti delle moltissime segnalazioni che ci arrivano dagli abitanti di Lucca, che manifestano chiari segnali di percezione di insicurezza. Alcune strade cittadine sono oggetto di spaccio di stupefacenti e preda di baby gang, c’è bisogno di presidi territoriali fissi. Lucca deve tornare ad essere una città sicura e con un’alta qualità di vivibilità per residenti e turisti. Ringraziamo gli uomini e le donne delle forze dell’ordine impegnati quotidianamente sul territorio. Svolgono un lavoro essenziale anche senza i necessari mezzi a disposizione”.

Sul tema anche l’onorevole Riccardo Zucconi: “Sulla questione della sicurezza – dice – ero già intervenuto la settimana scorsa, parlando personalmente con il prefetto di Lucca Francesco Esposito, il quale mi aveva assicurato, oltre al suo fattivo interessamento, che a breve sarebbero stati effettuati nuovi ingressi in polizia in tutta la provincia. A seguito dei recenti, gravissimi episodi di vandalismo di queste notti (vasi spaccati, gazebo divelti, monopattini gettati nelle fontane, risse) ritengo sia indispensabile un immediato intervento da parte di comuni e forze dell’ordine e per immediato intendo a partire da oggi stesso: non è possibile assistere ogni sera – e in particolar modo nel fine settimana – ad atti vandalici sparsi un po’ su tutto il litorale, compiuti da giovani, spesso giovanissimi, che reduci da mesi di lockdown e spesso sotto effetto di alcol e droghe devastano attività commerciali e della ristorazione, peraltro già provate economicamente dalla pandemia”.

“Come onorevole e come cittadino – conclude – mi sono subito mobilitato e messo a completa disposizione per concorrere all’adozione di ogni misura utile: vivere in un luogo poco sicuro è controproducente e nocivo per tutti, residenti e turisti. Nonostante le rassicurazioni della scorsa settimana, contatterò nuovamente il prefetto per sapere cosa sta accadendo e quali misure straordinarie hanno intenzione di adottare comuni e forze dell’ordine per far fronte ad una situazione che peggiora di giorno in giorno”.