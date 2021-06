Assi viari, Fantozzi e Martinelli (Fdi): “È ora il momento del cambio di passo”

“Con la nomina del commissario deve concretizzarsi quel cambio di passo che avevamo chiesto negli anni”. Così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il capogruppo in consiglio comunale Marco Martinelli intervengono sugli assi viari, dopo la nomina del commissario dirigente Anas Eutimio Mucilli.

“La nomina, da parte del Governo, del commissario straordinario dà agli assi viari la dignità di infrastruttura strategica per lo sviluppo del territorio. Con l’arrivo del commissario cade ogni tipo di alibi, le divisioni politiche e gli interessi contrapposti devono essere azzerati, e deve concretizzarsi quel cambio di passo che a più riprese avevamo chiesto negli anni – dichiarano Fantozzi e Martinelli, che in anteprima hanno annunciato la nomina del commissario -. Il sistema economico territoriale necessità da troppo tempo di una risposta infrastrutturale adeguata. Non è più accettabile che cittadini, pendolari, lavoratori, imprenditori, turisti continuino a rimanere incolonnati in mezzo ai tir entrando o uscendo da Lucca”.

“Nonostante il Pd abbia guidato negli ultimi 10 anni tutti gli enti interessati (comune, provincia, regione e governo) ha prodotto solo divisioni e annunci senza risultati concreti. Confidiamo nel commissario Eutimio Mucilli, dirigente Anas, che riesca a compiere una sintesi, fra le diverse istanze, per il bene comune della città e del territorio – sottolineano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni -. Un’opera attesa da decenni, rimasta al palo a causa delle differenti vedute sul tracciato tra gli enti interessati, tutti a guida Pd. Ricordiamo che, per la realizzazione degli assi viari, nel dicembre 2019 si ipotizzava il bando di gara per giugno 2020 e la fine dei lavori nel 2023. E, invece, niente si è mosso. E pensare che il sistema tangenziale lucchese rientrava tra le opere di interesse strategico nazionale della legge obiettivo”.