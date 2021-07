Italia dei valori, Capezzoli: “Il nostro partito riparte dalla lotta alla mafia”

“Il nostro partito riparte dalla lotta alla mafia”. È stato questo il commento del coordinatore provinciale di Italia dei valori Domenico Capezzoli nel dare il benvenuto al senatore Elio Lannutti, alla testimone di giustizia Piera Aiello, ai testimoni di giustizia Pino Masciari e Ignazio Cutrò e all’ex ministra Elisabetta Trenta.

“Ho partecipato nella serata del 30 giugno – spiega Capezzoli, membro dell’esecutivo nazionale – all’esecutivo nazionale dell’Italia dei Valori a Roma e il primo luglio ero davanti al senato, per assistere alla conferenza per il rilancio del partito, che riparte dalla lotta alla mafia. Questo è il partito di cui faccio parte e ne sono fiero. Saluto i nuovi compagni di viaggio, il senatore Elio Lannutti e l’onorevole Piera Aiello che ci rappresenteranno in parlamento, i testimoni di giustizia Pino Masciari e Ignazio Cutrò , l’ex ministro Elisabetta Trenta e un ringraziamento al nostro segretario nazionale Ignazio Messina. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme, io e molti altri ci saremo e faremo la nostra parte. Ritornare nei territori è la priorità la squadra c’è, tutti insieme ce la faremo“.