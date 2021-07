Lucca Riscossione e Servizi, Martinelli: “I vertici riferiscano della situazione”

“ll consiglio comunale sia informato circa la situazione dei lavoratori di Lucca Riscossione e Servizi srl”. Lo dichiara Marco Martinelli presidente del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, da sempre attento all’andamento delle società partecipate del Comune di Lucca, a seguito delle problematiche sollevate dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori della società partecipata del comune di Lucca.

“Sia convocata la commissione partecipate – aggiunge il capogruppo del partito di Giorgia Meloni- al fine di audire i vertici dell’azienda ed i rappresentanti dei lavoratori. L’amministrazione comunale di Lucca a guida Pd – attacca Martinelli- sarà ricordata per aver smantellato il sistema delle società partecipate creato dalle precedenti giunte di centro destra che aveva prodotto ricchezza e posti di lavoro per il territorio lucchese. La situazione che stanno vivendo i lavoratori di Lucca Riscossione e Servizi srl è infatti il frutto di una situazione complessa che ha come principale responsabile la giunta di sinistra che in questi nove anni ha fatto scelte politiche scellerate che hanno minato profondamente società come Gesam che rappresentavano un fiore all’occhiello per il nostro territorio. Il consiglio comunale- conclude Martinelli- deve tornare ad essere centrale e per questo chiediamo di conoscere direttamente la situazione per affrontare le problematiche sollevate dai lavoratori che potrebbero poi avere anche ripercussioni sui servizi offerti all’utenza”.