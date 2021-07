Cambiamo! appoggia la candidatura a sindaco di Gemignani: firmato l’accordo

Il coordinatore di Cambiamo! Per la Mediavalle del Serchio Roberto Andreotti, dopo il via libera del responsabile della provincia di Lucca Simone Simonini, ed il coordinamento regionale Toscano, rompe gli indugi, e firma l’accordo preliminare per la candidatura di Claudio Gemignani a sindaco, aggiungendosi così agli altri firmatari.

“Il modo di fare politica di Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, in questi anni, è quanto di più vicino al nostro’ – commenta Andreotti -. Una politica tra la gente, con la gente e per la gente, che è sempre stato anche il mio personale motto, e quello del gruppo. Anni di puntuale lavoro in cui, come consiglieri di opposizione, Claudio e Laura, sono stati una voce importante in consiglio comunale. Per questo e non solo, noi di Cambiamo! riteniamo che questa sia la scelta più giusta per cambiare Bagni di Lucca, continuando sul progetto iniziato anni fa”.

”Bagni di Lucca – conclude Andreotti – , mai come adesso ha bisogno di essere presa per mano e risollevata. Non sarà certo un lavoro facile, specialmente dopo gli ultimi anni di questa disastrosa gestione. Per questo poniamo le basi e la nostra firma per un centrodestra unito e vincente”.