Via i tir da Villa Basilica: allo studio nuova strada da San Gennaro

Nell’ultimo consiglio comunale di Villa Basilica è stata approvata all’unanimità la proposta che l’amministrazione ha formulato per la realizzazione di una viabilità alternativa per il traffico pesante sul territorio. Dalla seduta consiliare emerge la volontà di affrontare la problematica in maniera radicale, per risolvere e scongiurare gravi conseguenze.

La Provincia di Pistoia è stata incaricata dalla Regione Toscana di procedere ad uno studio di fattibilità per la progettazione di percorsi diversi da quello che attualmente attraversa il centro storico di Collodi per poi raggiungere via delle Cartiere, per collegare la Valdinievole e la piana di Lucca al distretto cartario di Villa Basilica. È stato incaricato uno studio tecnico di Modena che ha formulato 5 proposte.

“Anche il Comune di Villa Basilica – spiega il vice sindaco Giordano Ballini – è stato interpellato per dare il proprio parere su un percorso alternativo, che permetta ai tir di raggiungere il distretto cartario senza attraversare il centro storico di Collodi. L’intervento non è più rimandabile – chiarisce Ballini – visto l’intensificarsi del traffico pesante che raggiunge quotidianamente le nostre zone”.

Tra le 5 ipotesi presentate dallo studio tecnico modenese, l’amministrazione comunale ne ha ritenute idonee due, suggerendo però la loro fusione: in questo modo si giungerebbe ad un risultato davvero ottimale, in grado di risolvere contemporaneamente numerose problematiche del territorio.

“Abbiamo valutato tutte le opzioni che ci sono state presentate – chiarisce Ballini – e il percorso, secondo noi, più utile è quello che da Ponte di Villa, costeggiando la riva destra del fiume attraverso il territorio di San Gennaro (Capannori), si ricollega sulla viabilità principale in zona Lappato (Capannori). In questo modo, – conclude Ballini – il centro storico di Collodi sarà alleggerito dal traffico pesante, consentendo così uno sviluppo migliore del Parco di Pinocchio, di tutte le attività limitrofe e favorendo il turismo locale”.

La realizzazione di una viabilità alternativa, così come delineata dall’amministrazione comunale, eviterà il passaggio dei tir sui ponti esistenti, collegando in maniera efficace e sicura il distretto cartario di Villa Basilica.