Fantozzi e Martinelli: “Assi viari, pronti a incontrare il commissario”

“Siamo pronti, con una delegazione di Fratelli d’Italia, ad incontrare il commissario nominato per gli assi viari di Lucca, il dirigente Anas Eutimio Mucilli, per illustrargli i benefici che questa infrastruttura avrebbe per la città ed il territorio. Un’opera attesa da decenni e non più rinviabile nell’agenda della politica, caldeggiata dal mondo imprenditoriale e necessaria per migliorare la vita dei residenti di Lucca”: è quanto annunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“L’iter di questa infrastruttura partì quando al governo della città c’era il centrodestra ed al Governo nazionale, targato Berlusconi, c’erano Matteoli e Pera, che ebbero questa intuizione. Gli assi viari sono rimasti al palo a causa delle differenti vedute sul tracciato tra gli enti interessati, tutti a guida Pd. Così come l’opera sconta l’opposizione dei comitati del ‘no a tutto’ – sottolineano Fantozzi e Martinelli -. Il sistema economico territoriale necessità da troppo tempo di una risposta infrastrutturale adeguata. Non è più accettabile che cittadini, pendolari, lavoratori, imprenditori, turisti continuino a rimanere incolonnati in mezzo ai tir entrando o uscendo da Lucca. E’ indispensabile liberare la circonvallazione cittadina dalla morsa del traffico: lo dobbiamo alle future generazioni che meritano una città ed un ambiente migliore”.