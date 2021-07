Governance Poll, Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Tambellini e Giani? Emblema del fallimento del Pd”

“Il Partito democratico ha fallito sia a livello locale sia a livello regionale”. È questa la conclusione del capogruppo comunale di Fratelli d’Italia Marco Martinelli e del consigliere regionale Vittorio Fantozzi alla luce del Governance Poll 2021 uscito per il Sole 24 ore sul consenso per sindaci e governatori.

“Il basso indice di gradimento del sindaco di Lucca Tambellini e del governatore della Toscana Giani dimostrano quanto sosteniamo da tempo – spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia -: 9 anni di amministrazione della sinistra lasciano a Lucca solo degli annunci, gli stessi che stanno caratterizzando la Regione Toscana”.

“I cittadini di Lucca e i toscani – aggiungono Martinelli e Fantozzi – hanno diritto di chiedere maggiore concretezza, coraggio e determinazione a chi amministra la loro città e la loro regione in un momento così delicato della loro vita e della vita dei loro figli. Siamo ad un anno dalla chiusura del mandato. Su sicurezza, sviluppo economico e definizione degli spazi e contenitori della città di Lucca si certifica il totale fallimento dell’azione amministrativa della sinistra. E’ mancata l’azione politica della Giunta sulla sicurezza, non servono solo gli interventi repressivi a tutela dell’ordine pubblico ma sono importanti anche le azioni volte a migliorare la vivibilità dell’intero territorio”.

“Sul fronte culturale, solo le manifestazioni avviate dalle precedenti amministrazioni di centrodestra, come i Comics, il Summer Festival e Murabilia rappresentano gli unici capisaldi su cui è incentrata l’azione amministrativa per generare ricchezza sul territorio – concludono Fantozzi e Martinelli -. Sui contenitori della città è mancata una visione strategica d’insieme e importanti aree come il Carmine e Pulia sono sempre al palo. Gli unici interventi importanti sono quelli eseguiti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha restituito a nuovo le Mura urbane, l’area limitrofa al San Francesco, il Sant’Agostino”.