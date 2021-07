Minniti e Bartolomei (Lega): “Classifica sindaci, non ci stupisce la bocciatura di Tambellini”

Non tardano ad arrivare i commenti alla classifica dei sindaci del Sole 24 Ore che segnala una perdita di campo del primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini.

“Ci congratuliamo, dunque, con il sindaco Tambellini – affermano in una nota congiunta il Consigliere comunale Giovanni Minniti ed il coordinatore della Lega Salvadore Bartolomei -, per aver conseguito questo brillante risultato, ma siamo parimenti profondamente dispiaciuti per la netta stroncatura del giornale di Confindustria che nuoce all’immagine dell’intera città. Purtroppo la bocciatura era nell’aria, a causa dell’insipienza di una amministrazione che nulla ha fatto per migliorare la qualità della vita dei cittadini, tanto è vero che l’immobilismo è il modus operandi che, da 10 anni a questa parte, ha caratterizzato il mandato del professore di Sant’Alessio”.

C”ome non ricordare – proseguono – il pasticcio nella riorganizzazione delle società partecipate, le corresponsabilità nella gestione deficitaria della sanità a causa dei tagli lineari che hanno avuto ripercussioni sui posti letto, sul personale medico e infermieristico, sul sistema dell’assistenza territoriale e sulle cure domiciliari, senza che il Presidente della Conferenza dei Sindaci battesse ciglio ed ancora la confusione sui lavori pubblici, settore nel quale l’amministrazione Tambellini ha sempre brancolato nel buio senza seguire una precisa visione strategica così come nella tutela dell’ambiente, la sicurezza, nella rigenerazione del territorio, nel mancato recupero del mercato del Carmine, di Pulìa, del Campo di Marte, con la totale mancanza di partecipazione sulla Manifattura. Argomenti questi, sui quali la Lega è stata presente in Consiglio comunale e sulla stampa con posizioni di principio e proposte costantemente disattese da una maggioranza incapace di ascoltare le ragioni degli altri, pur se di buonsenso”.

“E purtroppo – aggiungono -, il fatto forse più grave è l’incapacità del sindaco di gettare le basi di una visione orientata al futuro, così come abbiamo avuto modo di constatare nella discussione in Consiglio comunale sull’idea di città post-pandemia. E’, altresì, evidente che la deficitarietà della gestione Tambellini si ripercuoterà su chi verrà dopo e sarà costretto a porre rimedio ai macroscopici errori del passato. Pensare ad altri 5 anni di sinistra alla guida della città è qualcosa di angosciante, ma ben presto i cittadini avranno, fortunatamente, la possibilità di invertire la rotta. Lucca, non solo per la deludente classifica del Sole 24 Ore, -concludono Minniti e Bartolomei -, ne ha un assoluto bisogno”.