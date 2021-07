Assi viari, Italia Viva: “Il commissario Mucilli? Una conquista per Lucca e per il nostro partito”

“La nomina di un commissario è una grande conquista per Lucca e anche per Italia Viva”. Così anche i coordinatori provinciali del partito Alberto Baccini e Anna Rossi accolgono con favore la scelta del governo di commissariare gli assi viari.

“Italia Viva aveva chiesto da tempo al vice ministro al Mit, Teresa Bellanova, di valutare la nomina di un commissario per realizzare l’asse viario nord-sud, finanziato e fermo da anni, per l’opposizione al tracciato del Comune di Capannori – proseguono gli esponenti di Italia Viva Lucca e i suoi territori -. Il ministro ha nominato il commissario Mucilli e Italia Viva non può che plaudire a questa decisione, nella convinzione che la realizzazione di questo collegamento rapido fra la Valle del Serchio e l’autostrada a Capannori, sia essenziale e urgente. La definizione e la realizzazione del tracciato dell’asse nord sud, sbloccherà anche l’inizio delle procedure per la realizzazione del raddoppio ferroviario fermo nel territorio di Capannori, altra priorità per Lucca e per Italia Viva. Italia Viva manterrà i contatti con il vice ministro Bellanova e l’onorevole Paita, presidente della commissione trasporti e infrastrutture per seguire gli iter autorizzativi e la procedure attuative dell’asse nord sud e per vedere un rapido appalto dei lavori”.