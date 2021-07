Parco Massaciuccoli, approvato il bilancio

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il bilancio di esercizio 2019 del Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, registrando 14 voti a favore e 12 contrari.

Come sottolineato da Lucia De Robertis (Pd), presidente della commissione territorio e ambiente, che ha illustrato l’atto, “la tempistica di questa approvazione conferma le difficoltà organizzative dell’ente, pur instradato nella giusta direzione”. Venendo ai numeri, il bilancio 2019 presenta una situazione di equilibrio economico e finanziario. “L’utile di esercizio è pari a 27mila 432 euro ed è stato realizzato grazie alla gestione straordinaria – ha sottolineato la consigliera – senza il risultato positivo della gestione straordinaria si sarebbe infatti registrata una perdita di quasi 90mila euro”.

L’obiettivo di risparmio previsto dalla nota di aggiornamento al Defr 2019 relativamente alla spesa del personale è rispettato così come risulta rispettato il limite sugli incarichi di studio e ricerca mentre non sono state attivati contratti co.co.co. In tema di stato di realizzazione degli investimenti programmati nel Piano 2019-2021 (importo complessivo 5milioni 53mila 361 euro) è stata prodotta una documentazione coerente con i principi contabili regionali. Sul fronte della destinazione dell’utile, si procede per il 20 per cento ad un accantonamento alla riserva legale per la copertura di eventuali perdite future e per l’80 per cento alle spese di investimento.

Di bilancio “faticoso se non faticosissimo” ha parlato Diego Petrucci (FdI), “conseguenza di una gestione sconsiderata di un patrimonio immenso, dal punto di vista naturalistico, zootecnico e immobiliare”. Il consigliere ha fatto anche alcuni esempi, spaziando dalla gestione dei casolari di Piaggetta alla vicenda della Sterpaia fino all’occasione persa legata all’ippodromo. Tutto questo per dire che “la Regione deve ripensare il rapporto con questo importante patrimonio”.