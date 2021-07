Manifattura sud, Consani e Torrini: “Lucca perde 60 milioni di euro di investimenti”

“L’immobilismo della politica è servito”. Così i consiglieri del gruppo mistro Cristina Consani ed Enrico Torrini.

“Lucca perde un’opportunità – dicono – Lucca perde 60 milioni di euro di investimenti, Lucca perde la grande occasione di recuperare, senza le lungaggini e gli imprevisti derivanti dal codice degli appalti, 30mila metri quadrati di patrimonio immobiliare fatiscente all’interno delle nostre mura urbane, Lucca perde l’opportunità di spossessarsi di un complesso immobiliare capace di generare solo costi di manutenzione e prevenzione e, per giunta, brutto alla vista. Ci resta solo il parcheggio fatiscente, spettro per chiunque debba parcheggiare il proprio veicolo al suo interno”.

“Questa amministrazione – proseguono i consiglieri del gruppo misto – che promette di eseguire opere, promette di recuperare patrimoni, promette di migliorare la vivibilità della nostra città, ancora una volta si è fermata. L’opposizione ha svolto il suo ruolo, questa volta a dire il vero un pò miope, di remare contro, di trovare il pelo nell’uovo, di cercare soluzioni migliori, senza ricordare che l’unico ente in grado di garantire Lucca ed i suoi cittadini, che siamo chiamati a rappresentare, è la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Era ovvio che l’ente di San Micheletto avrebbe dovuto utilizzare uno strumento finanziario, un fondo immobiliare, perché la Fondazione non è una società immobiliare ma una una fondazione di origine bancaria che ha nel proprio statuto, per legge, il miglioramento del patrimonio immobiliare del territorio in cui risiede, quindi quale controparte migliore avremmo potuto avere? Se poi il fondo fosse gestito da Coima o altro poco importa, sicuramente la Fondazione riteneva che Coima fosse la Sgr (società di gestione del risparmio) che forniva maggiori garanzie, vista la sua pluriennale esperienza, e le realizzazioni già effettuate in giro per l’Italia. Ma per quali motivi l’amministrazione è tornata sui suoi passi? Per quale motivo l’assessore Marchini è sparito quando la giunta avrebbe dovuto approvare il recupero della manifattura?“.

“Il problema – concludono Torrini e Consani – che in questa Italia dei cavilli burocratici, è pericoloso fare qualsiasi cosa, le minacce, non tanto velate, di un ricorso alla procura della Repubblica avranno fatto tremare i polsi a qualcuno che, forse, ha preferito evitare di affrontare procedimenti, a prescindere dal possibile esito? Quando ci si prende l’impegno di amministrare la città l’interesse pubblico è sovrano, e se si ritiene che un intervento sia corretto si va avanti. È da anni che ci manca un sindaco operativo, delle cui attività ancora viviamo di rendita, ma attenzione: l’abbrivio dura per un po’, poi dopo si chiama deriva”.