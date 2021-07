Manifattura sud, stop dal Comune al project financing: “Manca l’interesse pubblico”

Manifattura sud, è fumata nera. Non andrà in porto il project financing di Coima Sgr e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Spiragli, invece, ma al di fuori della proposta di project, per poter ospitare nel complesso gli uffici della multinazionale Tagetik.

All’indomani della scadenza dell’ultimatum del Comune al fondo immobiliare l’amministrazione ufficializza la sua scelta: è capolinea. Il gruppo di lavoro del Comune, dopo le ultime sollecitazioni alla società e dopo la risposta interlocutoria di Coima ha riscontrato, infatti, la mancanza di interesse pubblico del progetto di riqualificazione della manifattura.

A Palazzo Orsetti è in corso in questi minuti una conferenza stampa in cui si spiegano i motivi dello stop al progetto. Presenti il sindaco Alessandro Tambellini, gli assessori Lemucchi e Mammini e i capigruppo di maggioranza Bianucci e Cantini.