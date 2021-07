Manifattura, Fdi: “Il Comune ha perso troppo tempo per valutare la proposta di un privato”

Non tarda la reazione di Fratelli d’Italia alla linea tracciata dal Comune di Lucca rispetto alla proposta di project financing presentata da Coima Sgr e dallo studio Rocco e Puccetti per conto della Fondazione Crl. “L’amministrazione comunale di sinistra dimostra la sua incapacità. Ha perso più di un anno per valutare la proposta di un privato per l’ex manifattura”, dichiarano il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e il capogruppo consiliare a Lucca, Marco Martinelli.

“La nostra posizione è sempre stata chiara – spiegano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – ed è assolutamente necessario restituire alla città di Lucca uno spazio attualmente in stato di totale abbandono e degrado. L’intervento del privato, se incanalato nei giusti binari normativi e rispondenti all’interesse pubblico, era e resta la via da privilegiare. In questo senso la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca rappresentava un ente di garanzia per la città visto che aveva già fatto interventi importanti per il territorio restituendo ai cittadini e visitatori spazi abbandonati come il San Francesco, ristrutturato l’ex convento Sant’Agostino e le mura urbane”.

“Abbiamo però sempre anche precisato che, prima di dare un giudizio sul progetto – continuano Martinelli e Fantozzi – avremo aspettato la conclusione del processo tecnico di approfondimento della proposta avviato dal Comune. Adesso non possiamo che certificare l’inadeguatezza dell’attuale amministrazione a guidare la nostra città: ha di fatto perso un anno e mezzo per arrivare a dare una risposta ad un privato, che legittimamente aveva avanzato una proposta di riqualificazione. L’amministrazione comunale a guida del Pd sta fallendo su tutti i fronti. A rimetterci è Lucca, ostaggio di una giunta non all’altezza”.

“Il mondo viaggia alla velocità di una fuoriserie mentre il Comune di Lucca come un’utilitaria. Il mondo imprenditoriale ed economico non può attendere la lentezza della politica, ma ha bisogno di tempi rapidi e certi per fare investimenti, altrimenti va altrove a farli”, sottolineano Fantozzi e Martinelli.