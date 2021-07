Manifattura, Panchieri (Pd) replica all’opposizione: “Ora tocca a voi fare proposte credibili”

Sfumato il project financing per la manifattura sud resta aperto il dibattito tra forze di maggioranza e opposizione. Dopo l’annuncio di una “vittoria storica” da parte del centrodestra a rispondere è il segretario del circolo centro storico del Partito democratico Roberto Panchieri.

“Il Re adesso è davvero nudo – commenta Panchieri -. La mancata risposta di Coima per conto del fondo chiuso della Fondazione Cassa di risparmio alle richieste dell’amministrazione comunale per giustificare l’interesse pubblico del progetto di rigenerazione della manifattura sud ha costretto il sindaco a pronunciare uno stop definitivo. Probabilmente ci si sarebbe potuti arrivare un po’ prima, ma nessuno può dire che il Comune non abbia agito secondo le regole. Siamo di fronte a una grande occasione persa per la città, ma gran parte dell’opposizione politica e rappresentanti autorevoli del comitato Salviamo la manifattura osano brindare. E’ la loro vittoria, dicono, e anzi annunciano che la manifattura sarà il centro aggregatore di una alleanza trasversale composta di alcune forze politiche di centrodestra, della lista Siamo Lucca e di qualcosa d’altro che nascerà dalle ceneri del suddetto comitato”.

“Se questo davvero accadrà saremo lieti di misurarci anche con questa armata brancaleone. Tocca anche a voi però fare ora proposte credibili, dal punto di vista progettuale e finanziario, nella logica della polifunzionalità dell’utilizzo del sito e del bene della città. Adesso il gioco si farà duro anche per voi – conclude Panchieri -. Non potrete più continuare a nutrirvi di chiacchiere e il ricorso alla magica definizione di ‘processo partecipativo’ non risolverà alcun problema. Fatevi avanti, è il vostro momento. Qualcuno disposto a consigliarvi lo troverete di certo. E’ già accaduto circa un anno fa. Ma dovrete fare proposte serie, e lì cadrà l’asino. I dirigenti, i tecnici, la magistratura valgono per tutti”.