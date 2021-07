Italia dei Valori: “Per il candidato sindaco servono le primarie”

“La decisione del candidato non può essere imposta dal Pd, facciamo le primarie”. Domenico Capezzoli, coordinatore provinciale di Italia dei Valori è fermo sulla posizione.

“Per mettere in campo un centro sinistra unito serve collegialità e le primarie sono l’unica via possibile per scegliere il candidato Sindaco – continua Capezzoli – L’obiettivo è quello di essere protagonisti nella costruzione di un percorso coeso e trasparente insieme alle altre forze senza decisioni calate dall’alto sia sul candidato sindaco sia sul programma. Apriamo al più presto un tavolo di confronto, noi ci siamo”.