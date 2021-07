Manifattura sud, Italia Viva: “Concorso internazionale di idee per riqualificare la parte ovest della città”

Manifattura sud, Italia Viva ‘dispiaciuta e preoccupata’ dopo lo stop al project financing.

“Poco importa – dicono i coordinatori Alberto Baccini e Anna Rossi – che questo sia imputabile all’intera giunta Tambellini, che in due anni non ha saputo gestire l’applicazione delle leggi vigenti, come sempre affermato dal comitato a difesa dalla manifattura. Grave che la giunta abbia avuto una scarsa trasparenza su tutta operazione, come denunciato pubblicamente dall’ex assessore Marchini. Condanniamo anche l’opposizione di centro destra, divisa e confusa, che ha utilizzato le difficoltà oggettive del progetto, solo per fare una bassa propaganda elettorale. La Fondazione Crl, infine, non ha avuto un ruolo chiaro, unicamente munifico per la città, come altre volte fatto, con successo.”

“Questa vicenda – spiegano Baccini e Rossi – evidenzia il fallimento dell’attuale classe politica lucchese, ove incompetenza e presunzione ma anche odio di parte, hanno finito per recare grave danno grave alla nostra comunità. Italia Viva si impegnerà perché a Lucca, come a Roma, con il passaggio da Conte a Draghi, si abbia un nuovo sindaco, preparato e coraggioso e un rinnovamento nella politica lucchese. Italia Viva riafferma, l’assoluta necessità di procedere alla salvaguardia e ristrutturazione di tutto il complesso della manifattura, fermo nella parte nord da un decennio e saltato, ora, per la parte sud. Riteniamo prioritario recuperare una visione complessiva e condivisa di quella importante parte del centro storico, che va dalla Caserma Mazzini fino a Piazzale San Donato. Italia Viva aveva più volte indicato le sue priorità: case social housing, parcheggi, spazi per la cultura, ma molto altro è possibile fare“.

“Italia Viva – concluide la nota – propone a Comune, Soprintendenza e Fondazione Crl, di aprire un dibattito pubblico sul futuro della manifattura, che si concluda con il lancio di un concorso internazionale di idee, per ridisegnare tutta la parte ovest del centro storico. Sarà la nuova amministrazione comunale, come chiesto a suo tempo da Italia Viva, a gestire le scelte operative, ma siamo certi che la Fondazione Crl, intervenuta lodevolmente in passato, dalle mura urbane al San Francesco, saprà trovare nuove proposte e nuovo slancio, per aiutare Lucca a realizzare il recupero della manifattura, anche diluendo, interventi e spesa, su più anni”.