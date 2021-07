Uniti per la Manifattura: “Ispirati solo dalla volontà che il contenitore rimanesse pubblico”

Uniti per la Manifattura, dopo giorni di polemiche e di accuse di politicizzazione, torna a chiarire quali, dal proprio punto di vista, sono stati gli obiettivi della propria azione.

Al primo posto c’è il “recupero del complesso Manifattura, ma anche degli altri contenitori all’interno di un quadro complessivo di idea di città che vogliamo e il mantenimento della proprietà pubblica”.

Al terzo punto la salvaguardia delle prerogative programmatorie istituzionali dell’ente e la salvaguardia delle risorse pubbliche, il “recupero puntando alla realizzazione di valore aggiunto per la Città, partendo dalle sue tradizioni culturali, sociali e produttive, anche attraverso strumenti innovativi – spiega Uniti per la Manifattura -, realizzazione di spazi comunitari dedicati all’espressione della città, ripensamento in chiave ecologica delle azioni di recupero che affrontino il problema della transizione ecologica e quindi delle risorse rinnovabili, del verde, della mobilità. Il tutto all’interno di percorsi/processi partecipativi peraltro radicati nella LR 46/2013 e 65/2014 (sempre migliorabili), che prevedono appunto l’attivazione di processi partecipativi e un’urbanistica partecipata e condivisa”.