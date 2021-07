Taglio del nastro per la sede di Fratelli d’Italia ad Altopascio

Grande successo per il taglio del nastro della sede di Fratelli d’Italia ad Altopascio.

A fare gli onori di casa, oltre al presidente del Circolo Valerio Biagini, il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Giannoni: “Quando, con tutto il gruppo, abbiamo cercato uno slogan che caratterizzasse il nostro approccio non solo alle elezioni amministrative di Altopascio ma alla vita di questa città, è venuto automaticamente il #peraltopascio. Il nostro leader nazionale lo ama ripetere costantemente: Fratelli d’Italia è il partito dei patrioti. Il patriota è colui che ama la terra dei padri, che la vuole difendere, che ne sente la responsabilità e ne conosce l’identità profonda. Ecco Fratelli d’Italia è questo anche ad Altopascio: un gruppo consapevole della storia millenaria di questa comunità e che lavora e lavorerà #peraltopascio”.

Foto 3 di 7













Ospiti all’inaugurazione diversi esponenti di spicco del partito: Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fdi; Chiara La Porta, vice-presidente nazionale di Gioventù Nazionale; Francesco Torselli, capogruppo in consiglio regionale di FdIi Vittorio Fantozzi, consigliere regionale Fdi; Riccardo Zucconi, deputato di Fdi; Matteo Petrini e Michele Giannini, vicepresidenti provinciali di Fdi oltre a numerosi dirigenti e eletti del partto del territorio. Da parte loro il ringraziamento al gruppo di Altopascio “per la ferma volontà con la quale hanno realizzato la sede ed hanno dato inizio ad un progetto solido per il futuro della città”.

L’inaugurazione si è conclusa con il taglio del nastro tricolore, e della torta, dopo il ringraziamento da parte del presidente del circolo, Valerio Biagini, a tutti coloro che hanno contribuito alla nascita della sede di Altopascio.

La sede si trova in piazza della Torre (a fianco della chiesa) e rimarrà aperta per raccogliere idee, suggerimenti, testimonianze e problemi legati alla città ed alle sue frazioni, perché l’obiettivo è essere un punto di riferimento per gli altopascesi ed essere al loro fianco.

Per informazioni: 393.5491513, fdialtopascio@gmail.com e pagina Facebook Fratelli d’Italia Altopascio.