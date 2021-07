Conte of Florence, Montemagni (Lega): “Solidarietà ai 35 lavoratori a rischio”

A esprimere solidarietà ai lavoratori della Conte of Florence di Altopascio è anche la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni.

“Dopo un periodo purtroppo molto travagliato arriva la ferale notizia che la Conte of Florence cesserà definitivamente l’attività. Un evento, certamente non improvviso, visto il pregresso ma ugualmente traumatico per i trentacinque dipendenti e le loro famiglie. Finora – precisa l’esponente leghista – le diverse aste non hanno sortito gli effetti sperati, ma ci auguriamo che il marchio resti ugualmente appetibile e qualche imprenditore voglia, a breve, rilevare l’azienda altopascese. Non conosciamo i dettagli dell’annosa problematica ma confidiamo che vi possa essere, dunque, uno spiraglio positivo, pur in un periodo piuttosto delicato per il mondo del lavoro. Esprimiamo, intanto la nostra massima solidarietà verso i lavoratori coinvolti e ci riserviamo di capire se, a questo punto, le istituzioni regionali e nazionali possano ancora recitare un ruolo di concreto e reale supporto verso queste persone”.