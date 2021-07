‘Le vie d’acqua’, da Italia Viva l’incontro sul ritorno alla navigabilità dei canali lucchesi

Le vie d’acqua. È questo il titolo dell’incontro per discutere su come rendere nuovamente navigabili alcuni canali della lucchesia organizzato da remoto da Italia Viva per domani (14 luglio) alle 21,15.

A introdurre la discussione ci sarà Giovanni Pierami, coautore della pubblicazione Il canale Ozzori-Rogio. Vita nella campagna lucchese.

“Svilupperemo l’idea di riportare a nuova vita queste antiche vie di comunicazione presenti sul nostro territorio, sul modello di quanto, ad esempio, è stato fatto in Gran Bretagna, dove il sistema di canali costruito durante la rivoluzione industriale per il trasporto delle merci e poi dismesso dopo l’avvento della ferrovia, è stato restaurato e recuperato e oggi costituisce uno degli itinerari più affascinanti per scoprire alcune regioni della grande isola – spiegano gli organizzatori -. I canali come vie di comunicazione lenta, da cui ammirare un paesaggio incantevole, a stretto contatto con la natura circostante, o come direttrici lungo le quali camminare o andare in bicicletta, o come luoghi dove praticare sport acquatici. Un progetto che intende dare impulso a un turismo lento, di qualità, green, che si sposa perfettamente con il nostro territorio, e che in alcune aree del Nord Italia è già realtà”.

Per partecipare all’incontro su Google Meet clicca qui. Altrimenti è possibile aprire meet e inserire il codice xca-zysy-mck.