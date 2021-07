Manifattura, Montemagni (Lega): “Ora è il momento di coinvolgere i cittadini”

“Ora serve un diretto coinvolgimento dei cittadini: altre strade non sarebbero per noi praticabili proprio per rispetto dei lucchesi”. Sono queste le parole della capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni che torna a parlare del futuro dell’ex manifattura tabacchi.

“La Lega sia in consiglio regionale che in consiglio comunale ha immediatamente capito che nessun progetto sul recupero della Manifattura fosse effettivamente sostenibile senza un diretto coinvolgimento della città – prosegue Montemagni -. Sul recupero della struttura si gioca gran parte del futuro della città e un’amministrazione comunale arroccata sulle proprie posizioni, alla fine dell’incarico e senza alcun mandato elettorale non può arrogarsi il diritto di decidere senza un minimo di confronto. Per questo abbiamo chiesto l’attivazione di un percorso partecipativo, peraltro previsto dalla legge, che consentisse il necessario coinvolgimento dei cittadini lucchesi. Dal punto di vista politico rigettare la nostra proposta è stata, dunque, la pietra tombale sul progetto, il più macroscopico errore (tra i tanti) che il Pd ha commesso sul tema. Adesso che questa brutta pagina politica e amministrativa si è chiusa, una pagina colma di errori di valutazione, di incertezze, di stop and go, di una azione politica confusionaria che per l’ennesima volta ha penalizzato la città, bisogna pensare, finalmente, al futuro, perché il tema del recupero dell’edificio è un qualcosa su cui la politica non deve spegnere i riflettori e noi faremo di tutto perché ciò non avvenga”.

“Al contempo rilanceremo la nostra azione politica dentro le istituzioni e sul territorio per riavviare un percorso fondamentale come la partecipazione per coinvolgere tutta la città sul futuro della manifattura, auspicando di trovare maggiore condivisione. Se ciò non dovesse accadere – conclude Elisa Montemagni – e il tema dovesse ancora colpevolmente rimanere irrisolto, considerato che a breve si riunirà il tavolo del centrodestra per l’elaborazione del programma elettorale da presentare ai cittadini lucchesi in vista delle prossime elezioni amministrative, chiariamo fin da adesso, che consideriamo il tema della partecipazione come elemento imprescindibile ed alla base di ogni accordo politico”.