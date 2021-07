Referendum per l’eutanasia legale, Marco Cappato venerdì a Lucca

Referendum per l’eutanasia legale, a Lucca l’esponente radicale dell’associazione Coscioni Marco Cappato.

L’appuntamento è alle 18 di venerdì (16 luglio) in piazza San Frediano. Sarà l’occasione per presentare, insieme agli attivisti e ai rappresentanti delle organizzazioni che aderiscono a livello locale al comitato promotore, gli aspetti politici del referendum, che ha già raccolto la disponibilità di oltre 6mila volontari in tutta Italia e una rete di sindaci, avvocati e autenticatori, affinché anche da Lucca possa arrivare un contributo significativo al raggiungimento dell’obiettivo delle 500mila firme autenticate e certificate da consegnare in Corte di Cassazione entro il 30 settembre.

Marco Cappato così commenta: “Una risposta iniziale sorprendente, visto il silenzio della politica “ufficiale” che ci consente di partire ma che deve crescere ancora per raccogliere le 500mila firme da consegnare in Corte di Cassazione il 30 settembre. Siamo incoraggiati dall’entusiasmo di si sta registrando per concorrere alla raccolta firme ai tavoli. Una rete in continua crescita che vuole garantire il diritto al referendum su un tema come quello dell’eutanasia. Chiamiamo dunque a raccolta le persone che vogliono aiutare, oltre agli avvocati avvocati, sindaci e amministratori locali, parlamentari e consiglieri regionali che possono autenticare le firme e offrire un’adeguata informazione intorno a questa opportunità”.

Queste le prossime date dei tavoli per la raccolta firme: oggi (14 luglio) dalle 18 alle 23, domani dalle 18 alle 24 e venerdì dalle 18 alle 24 in piazza San Frediano angolo via Fillungo. Sabato dalle 18 alle 24 in via Fillungo davanti alla chiesa di San Cristoforo.