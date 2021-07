Fantozzi (Fdi): “Auto, in caso di rottamazione si esenti dal bollo”

“La pandemia ha causato un gravissimo danno economico per le famiglie ed i vari lockdownn non hanno consentito il regolare utilizzo dei veicoli da parte dei cittadini. Perciò, le regioni Lombardia, Piemonte, Veneto e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno adottato provvedimenti di sospensione dei pagamenti del bollo auto in scadenza nel 2021 come misura di sostegno per affrontare l’emergenza economica. Prevedere un rimborso della tassa di bollo auto in caso di rottamazione sarebbe un segnale importante per le famiglie ed i cittadini toscani possessori di vetture. La Toscana, come già fatto da altre regioni, potrebbe prevedere un rimborso del bollo per il periodo non fruito in caso di rottamazione della vettura”. E’ quanto chiede una mozione presentata da Fratelli d’Italia, di cui il consigliere regionale Vittorio Fantozzi è primo firmatario.

“Le Regioni – esorta Fantozzi – possono introdurre esenzioni fiscali sul bollo auto, anche se non previste dal legislatore statale. Ad esempio, in Lombardia è possibile richiedere il rimborso del bollo auto purché la rottamazione non avvenga nell’ultimo mese del periodo di imposta; in Piemonte si può chiedere il rimborso del bollo dell’auto rottamata se il periodo di mancato godimento sia pari ad almeno un quadrimestre; in Veneto i residenti possono chiedere, in caso di rottamazione, il rimborso del bollo purché la somma non sia inferiore a 30 euro. Anche la Regione Toscana, per venire incontro ai problemi delle famiglie, potrebbe scegliere di andare in questa direzione prevedendo di rimborsare parte del bollo”.