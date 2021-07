Martinelli e Fantozzi: “Giani e Tambellini trovino spazi idonei per l’archivio della procura”

“Chiederemo al governatore Giani ed al sindaco Tambellini di attivarsi per trovare spazi idonei ad ospitare l’archivio della Procura di Lucca”. Lo annunciano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in Consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli, che raccolgono l’appello per tutelare l’archivio della Procura di Lucca lanciato alla città dal Procuratore facente funzioni dott.ssa Lucia Rugani.

“Condividiamo la necessità di tutelare un patrimonio culturale importante legato alla storia della nostra comunità -sottolineano gli esponenti del partito di Giorgia Meloni-. Chiederemo subito la convocazione della commissione preposta al fine di ascoltare il responsabile del patrimonio del Comune e della Regione ed avere così un quadro preciso e dettagliato circa gli immobili nella disponibilità degli enti presenti sul territorio del comune di Lucca. Auspichiamo -dichiarano Fantozzi e Martinelli- che la Regione e il Comune accolgano la nostra richiesta e si attivino con celerità per offrire una soluzione per questo importante bene da salvaguardare”.