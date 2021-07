Minniti e Bartolomei: “Capitale della cultura, il rinvio di Lucca denuncia una giunta al capolinea”

Capitale della cultura, il rinvio della candidatura di Lucca di altri due anni scatena la Lega. E in particolare il capogruppo in consiglio comunale Giovanni Minniti e il commissario Salvadore Bartolomei.

“Se ci fosse un campionato di arrampicatura sugli specchi -affermano Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei Tambellini e la sua Giunta riuscirebbero, indubbiamente, a primeggiare”.

“Infatti – proseguono gli esponenti leghisti – le motivazioni adddotte per non partecipare alla corsa per diventare capitale della cultura nel 2024, lasciano davvero interdetti e testimoniano, qualora ce ne fosse ancora bisogno, la pochezza di un’amministrazione che, per fortuna dei lucchesi, è giunta al capolinea. Ma come -sottolineano i rappresentanti della Lega – prima si fa intendere di essere pronti alla sfida e poi si alza pavidamente bandiera bianca, dicendo che i tempi per presentare l’idonea documentazione siano troppo stretti?”.

“Si stanno accorgendo lorsignori – insistono Minniti e Bartolomei – che stanno continuamente prendendo in giro i cittadini, rivelandosi altresì per quello che sono, ovvero dei dilettanti allo sbaraglio?”. “Fortunatamente-concludono Giovanni Minniti e Salvadore Bartolomei-il conto alla rovescia verso le elezioni è cominciato e la vittoria del Centrodestra eviterà il ripetersi di figuracce di questo tipo”.