Panchieri (Pd): “Polemiche sulla sicurezza stucchevoli”

“Devo dire in tutta sincerità che la polemica artificiosa sul tema della sicurezza cittadina contro l’amministrazione Comunale messa in piedi da alcuni capigruppo dell’opposizione è noiosa e oltremodo stucchevole”. A dirlo è Roberto Panchieri, segretario del circolo Pd centro storico.

“Personalmente – aggiunge – ho segnalato sulla stampa tempo fa che fin da prima della pandemia esisteva un gruppo violento che stava imponendo la sua ‘legge’ nell’area tra Porta S. Pietro e Corso Garibaldi ed ho chiesto la convocazione del comitato per l’ordine e la sicurezza. La riunione c’è stata ma, a quanto sembra, non molto per ora è cambiato. In certe situazioni occorre la mano forte: questa è una di quelle. Io non so da che ambiente provengano questi violenti e, forse, sarebbe interessante saperlo. Ciò che so è che è pura propaganda politica quella propalata dal comunicato dei capigruppo di opposizione. Se proprio vogliono fare qualcosa di utile si rivolgano all’indirizzo giusto, quello dell’autorità preposta al mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico, perché di questo si tratta”.