Referendum giustizia, altro weekend con i gazebo Lega diffusi sul territorio

Terza settimana di raccolta firme sulla riforma della giustizia proposta da Lega e Radicali.

Anche nel weekend il partito di Matteo Salvini torna con i gazebo diffusi sul territorio. In particolare gli appuntamenti sono: stasera (16 luglio) dalle 21 alle 24 in piazza Carducci a Pietrasanta, domani (17 luglio) dalle 9 alle 12 in piazza della Magione ad Altopascio, dalle 17,30 alle 19,30 in piazza Matteotti a Marginone, dalle 9 alle 11 al Caffè Agora a Massarosa, dalle 10 alle 14 in viale Marconi di fronte allo studio Ferrari di Torre del Lago, dalle 17 alle 23,30 in piazza Campioni a Viareggio, dalle 9 alle 12 in piazza San Giacomo a Camporgiano. Domenica (18 luglio) la raccolta firme si sposta a Villa Basilica, in via del Romitorio sull’altopiano delle Pizzorne dalle 12 alle 18 mentre martedì (20 luglio) il gazebo sarà a Massarosa, al mercato settimanale vicino agli impianti sportivi dalle 9,30 alle 12,30.