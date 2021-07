Elezioni 2022, via al tavolo sul programma del centrodestra. Una ‘rosa’ di nomi per il candidato sindaco

Nuova riunione del tavolo del centrodestra con partiti e liste civiche in vista delle amministrative di Lucca del 2022 questa mattina (17 luglio). Era presente, per la prima volta dall’avvio dei tavoli, anche Mario Pardini, che figura come tesoriere dell’associazione Lucca 2032, ma che è fra i candidati in pectore per la corsa alla carica di sindaco della città.



Proprio la presenza di Pardini, peraltro, ha fatto sì che la riunione, che si è svolta nella sede di Fratelli d’Italia di Capannori, diventasse in certi tratti anche piuttosto calda. Oggetto del contendere, fra gli altri, sia l’incontro di Mario Pardini con il segretario della Lega, Matteo Salvini, a Orbetello, che sarebbe avvenuto ‘scavalcando’ in qualche modo il partito lucchese, sia il ruolo di ‘eminenza grigia’ del presidente emerito del Senato, Marcello Pera. A sollevare i dubbi sulla posizione dell’ex senatore è stata in particolare la componente di Forza Italia.

I rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Difendere Lucca, Lucca 2032 e SiAmoLucca (erano circa una ventina i presenti all’incontro: fra le ‘new entry’ Lido Fava per Fratelli d’Italia, Giovanni Ricci e Filippo Lotti per Forza Italia Giovani e Tommaso Martelli per Lucca 2032) hanno affrontato la prima discussione sui punti cardine e qualificanti del programma, che dovrà rappresentare il volano attraverso il quale rilanciare Lucca dopo due mandati di governo definito “disastroso” del centrosinistra, nell’ottica di una totale discontinuità.

“L’obiettivo – si legge in una nota – è raggiungere una visione strategica per il futuro della città, che finora è mancato, facendo sprofondare Lucca in una serie di fallimenti che hanno minato qualità della vita e credibilità del Comune. È stato inoltre deciso di convocare una riunione del tavolo politico (già fissata per sabato 31 luglio) in cui si si inizierà a ragionare sul profilo del candidato sindaco, vagliandolo all’interno di una rosa di nomi“.