Lega Viareggio: “Del Ghingaro smentisca di pensare ad una sua candidatura a Lucca”

“Apprendiamo, senza troppa sorpresa, che l’assessore Pierucci sarebbe al centro di una proposta di candidatura “trasversale” per le prossime elezioni amministrative di Massarosa, dove peraltro era già stato assessore durante il primo mandato Mungai senza essere riconfermato per il secondo. Come detto la cosa non ci sorprende, dopotutto è lo stesso sindaco Del Ghingaro a dare l’esempio: oggi come cinque anni fa è al centro del toto-candidatura per le elezioni della città di Lucca, per non parlare poi di quelle politiche e regionali. Il nome di Pierucci in ballo su Massarosa altro non è che l’ennesimo indizio di un progetto politico intercomunale finalizzato a garantire a Del Ghingaro, e non solo, quel posto al sole tanto bramato in lidi ben lontani dalla nostra città”. Ad affermarlo è il gruppo consiliare della Lega di Viareggio.

“Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo confermiamo a maggior ragione oggi: Viareggio non può e non deve essere considerata un parcheggio per politicanti in attesa di prospettive politiche. Il nostro territorio, i viareggini e i torrelaghesi, per caratteristiche, necessitano di attenzione e dedizione continue, e non di personaggi pronti ad andarsene alla prima occasione utile. Anche se, va detto, un po’ li capiamo, dopotutto da anni gli stessi Del Ghingaro e Pierucci annunciano interventi milionari che rimangono sulla carta, un po’ come certi famosi carri armati: si usano le stesse risorse per annunciare annualmente progetti che verranno poi ripresentati, trionfalmente, l’anno successivo, basti pensare al fantomatico piano straordinario per Torre del Lago, lanciato a cadenza annuale – con cifre diverse – da non meno di 4 anni. Sono sempre più cittadini che si stanno accorgendo che la travolgente bellezza tanto declamata non si vede e gli interventi-spot non bastano più a coprire la politica degli annunci che ha caratterizzato questa Amministrazione. Dopotutto quando si arriva a vantarsi di aver piantato due fiori, di qualche pollone tagliato e di aver messo lo stemma del Comune su eventi organizzati da altri, significa che c’è ben poco da spendere”.

“Del Ghingaro e Pierucci smentiscano ufficialmente la loro intenzione di candidarsi altrove e si limitino ad occuparsi di Viareggio e Torre del Lago dove – incalza la Lega -, nonostante amministrino da ben 6 anni, degrado, insicurezza e abbandono la fanno ancora da padroni, come purtroppo la stampa tutta testimonia quotidianamente”.