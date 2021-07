Fantozzi e Martinelli (Fdi): “Nuovo ponte sul Serchio, peccato che in gara non ci siano ditte lucchesi”

“Siamo rammaricati per il fatto che nessuna ditta lucchese partecipi alla gara d’appalto. Possibile che nessuna ditta lucchese o toscana ne avesse i requisiti? Si tratta di un’opera attesa dal 2014, speriamo che questa sia veramente la volta buona per vederne la luce dato che è strategicamente importante per l’asse suburbano e per snellire il flusso sull’altro ponte di Lucca, oltre ovviamente per una questione di sicurezza”. Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Mediaticamente si è voluto far passare che in gara ci sono due ditte del nord Italia ed una di Roma ma le cose non stanno esattamente così – concludono Fantozzi e Martinelli. – In realtà c’è una sola ditta con sede a Cuneo mentre le altre due sono consorzi che partecipano per imprese del sud. Constatiamo che nessuna ditta toscana è coinvolta in un momento di grave crisi economica, in cui sarebbe fondamentale che il lavoro e gli appalti per le grandi opere rimanessero sul territorio regionale”