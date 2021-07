Montemagni (Lega): “Attese estenuanti per le prestazioni Asl”

“Attese estenuanti per molte prestazioni sanitarie: l’Asl stanzia oltre 600.000 mila euro da destinare alle strutture private ma a Lucca arrivano solo le briciole. Nostra interrogazione per chiarire i termini della questione”.

“Se possibile – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega – la pandemia ha fatto emergere ancora più prepotentemente le svariate difficoltà della sanità toscana”.

“L’attesa per accedere alle diverse prestazioni-prosegue il Consigliere-risultano, dunque, ancora più snervanti per i cittadini ed allora l’Asl Nord-Ovest decide di stanziare oltre 600.000 euro da destinare alle strutture private che possano essere di supporto al comparto pubblico. Quello che ci lascia perplessi è, se fosse effettivamente confermata, la non equa suddivisione di quanto erogato dall’Azienda sanitaria per queste prestazioni aggiuntive, visto che a Lucca pare arrivino solamente circa 20.000 euro”.

“Con che criterio-sottolinea la rappresentante della Lega-si è deciso di riservare questa cifra abbastanza irrisoria al capoluogo? In tal modo, ovviamente-insiste Montemagni-varie prestazioni non saranno effettuabili e ciò non è ammissibile. Per chiarire, quindi, i termini della vicenda-conclude Elisa Montemagni-redigeremo, pertanto, un’interrogazione all’assessore Bezzini”.