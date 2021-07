Martinelli e Fantozzi: “Sul futuro di Campo di Marte solo annunci”

“Sulle future destinazioni degli edifici dell’area di Campo di Marte, la giunta comunale di sinistra, a distanza di 9 anni, ha prodotto solo annunci”: è quanto dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, ed il capogruppo in consiglio comunale a Lucca, Marco Martinelli.

“Riteniamo un errore –aggiungono gli esponenti del partito di Giorgia Meloni – che questo diventi un intervento a sé stante: è impensabile disegnare il futuro di quest’area, senza una prospettiva organica dello scenario in cui muoversi. Va contestualizzato in una visione di più ampio respiro che riguarda il futuro di Lucca con progetti che si possano integrare con il tessuto cittadino in quell’area e che contribuiscano a fornire servizi e qualità. La priorità deve essere una pianificazione che rientri in una logica di ridefinizione che dal Campo di Marte arrivi all’area dello stadio Porta Elisa, alla ex Lenzi, passando per Pulia per l’area dello scalo merci, per l’area della Manifattura Tabacchi e il Mercato del Carmine”.

“E’ fondamentale -proseguono Fantozzi e Martinelli– partire da un punto fermo: non andare alla ricerca di nuove aree commerciali, vista la difficoltà di allocare quelle esistenti e l’obbligo di difendere le tante attività, storiche e non, presenti sia dentro che fuori le mura, che già stanno pagando un prezzo altissimo per la crisi economica. E’ inoltre prioritario prevedere la collocazione nel Campo di Marte delle funzioni di supporto e di completamento ospedaliero e la riunificazione degli uffici sanitari amministrativi sparsi in locali in affitto. Il complesso di Campo di Marte è strategico per la concentrazione dei servizi sanitari e sociali non previsti nell’ospedale San Luca, specificatamente destinato all’assistenza dei cittadini con malattie acute: l’obiettivo primario è quindi quello di mantenere l’esclusiva destinazione sanitaria/socio sanitaria. La centralità del Campo di Marte in seno all’area urbana, la presenza in esso di edifici costruiti con criteri favorevoli alla ricettività e accessibilità di persone malate o disabili, la presenza di ampi parcheggi ne fanno la sede per un polo multinazionale dei servizi territoriali sanitari e sociali”.

“Si deve impedire che l’area del Campo di Marte divenga oggetto di speculazione edilizia –chiedono Fantozzi e Martinelli- attraverso un progetto organico e concreto di destinazione degli edifici esistenti a strutture sanitarie, sociali, amministrative e didattiche. Ciò consentirà un ragguardevole risparmio di soldi pubblici per la gestione di quelle strutture attualmente sparse in modo poco funzionale sul territorio della Piana di Lucca e offrirà ai lucchesi la comodità di trovare raccolti in un unico punto non solo i servizi socio sanitari ma anche i diversi uffici amministrativi a cui devono accedere per poter usufruire delle prestazioni”.