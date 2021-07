Rifondazione Comunista Lucca incontra gli ex dipendenti della Gkn

Giovedì (29 luglio), alle 17,30, alla Casa del Popolo di Lucca a Verciano si terrà un incontro tra Rifondazione Comunista e una delegazione dei 442 lavoratori della Gkn licenziati con una mail dalla società finanziaria proprietaria della ditta.

“A portare la solidarietà ai lavoratori saranno presenti – dice il segretario di Rifondazione Comunista, Giulio Strambi – Antonello Patta, responsabile nazionale lavoro di Rifondazione Comunista, rappresentanti della segreteria della Cgil di Lucca, della Fiom di Lucca e di varie Rsu della piana lucchese. Dopo la grande manifestazione nazionale di sabato scorso a Campi Bisenzio è necessario continuare nella lotta contro i licenziamenti che coinvolge numerose realtà a livello nazionale. Rifondazione da mesi rivendicava la prosecuzione del blocco dei licenziamenti vista la grave crisi economica in atto. Si invita la cittadinanza e tutti i lavoratori a partecipare all’incontro per contribuire tutti insieme alla costruzione di un grande movimento per la difesa e lo sviluppo del lavoro”, conclude.