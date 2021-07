Vietina: “Preoccupante che nessuno dal centrodestra abbia preso le distanze da Della Nina”

“Ho atteso nella speranza che qualcuno prendesse le distanze. Ho atteso invano. Non è l’uso spavaldo dei social. Non è la faciloneria con cui si usano le parole. È la volontà che fa paura”. Con queste parole l’assessore di Lucca, Ilaria Vietina commenta le frasi pubblicate su Facebook a commento del caso di Voghera, da parte del consigliere comunale di centrodestra a Porcari, Massimo Della Nina.

“È l’intenzione, consapevole, che preoccupa – afferma Vietina -. Non si possono scrivere parole come ‘non è morto nessuno. Un autentico rifiuto umano. Oggi il mondo è un po’ più pulito. Feccia. A Voghera non è morto nessuno’.

Il peso delle parole è grande, ancor più quando ad utilizzarle sono i rappresentanti politici di un territorio. Non si può calpestare la vita e la Costituzione con così tanta superficialità e violenza. Ad oggi nessun rappresentante del centrodestra lucchese, ad ogni livello, ha sentito il dovere di prender le distanze dal collega di Porcari. È il segno di una timidezza imbarazzante o di una vicinanza valoriale inaccettabile. Per quanto mi è possibile mi opporrò con determinazione a questa cultura del disprezzo che tenterà di arrivare a governare Lucca”.