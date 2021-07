Frasi choc di Della Nina, Bianucci: “Tutti i consiglieri prendano le distanze”

Le parole del consigliere comunale di Porcari, Massimo Della Nina, sull’uomo ucciso a Voghera sbarcano in Consiglio comunale a Lucca. A porre la questione il consigliere comunale Danele Bianucci, che durante l’ultima seduta ha posto sull’argomento una specifica raccomandazione.

“’Il marocchino morto a Voghera era un rifiuto umano. Indignatevi per altro, non per questa feccia. Oggi il mondo è più pulito. A Voghera non è morto nessuno’. Queste – ha ricordato Bianucci – sono le dichiarazioni che, solo pochi giorni fa, un consigliere comunale di destra, in provincia di Lucca, ha pubblicato sul proprio account social – ha ricordato Daniele Bianucci – Parole davvero gravi, lesive della dignità dovuta ad ogni essere umano, e che istigano all’odio. Abbiamo assistito negli ultimi giorni a molte prese di posizione pubbliche in merito: e credo sia stata una reazione importante. Tra queste, io non ho letto però alcuna parola di biasimo da parte di consiglieri, amministratori e politici di destra. La mia raccomandazione è quindi rivolta all’Amministrazione comunale, ma soprattutto ai colleghi consiglieri: affinché sia unanime la presa di distanza da una tale violenza. Che non rappresenta certo il nostro territorio: che da sempre invece ha fatto del rispetto, dell’accoglienza e della solidarietà, i principi e i valori su cui costruire la propria convivenza e il proprio futuro”.