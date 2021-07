Green pass, Zucconi (Fdi): “Il governo faccia chiarezza sulle regole”

“La nuova declinazione del green pass, così come disciplinato dall’ultimo decreto, rischia di mettere ulteriormente in ginocchio il comparto turistico italiano”. Commenta così Riccardo Zucconi, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione attività produttive, commercio e turismo della camera.

“A pochi giorni dall’entrata in vigore delle nuove norme, infatti, mancano chiare regole per i turisti extra Ue e il loro accesso nei luoghi dove è previsto l’obbligo del certificato verde – prosegue Zuccon -. Ci sono nazioni dove il green pass non viene rilasciato, altre che usano vaccini non riconosciuti come lo Sputnik, altre ancora come la Gran Bretagna dove non ci sono regole reciproche. Come intende comportarsi il governo? La maggioranza non può ogni volta pensare di scaricare la responsabilità delle sue decisioni su cittadini ed imprese. Il governo ha il dovere di fare chiarezza e dare una tempestiva comunicazione delle regole per non veder fuggire i turisti verso mete straniere che non prevedono misure come il green pass. Bisogna semplificare la vita delle aziende, soprattutto in un periodo come questo dove oltre ai soliti problemi burocratici, fiscali e amministrativi italiani, si sommano i pesanti danni della pandemia e delle azioni scellerate degli ultimi due governi”.